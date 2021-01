Sci nordico: a Bolshunov la 2/a prova in Val Mustair

ROMA, 02 GEN - Il russo Alexander Bolshunov ha vinto la seconda tappa del Tour de Ski maschile -valido per la coppa del mondo di sci di fondo- una 15 km a tecnica classica con partenza in linea, disputata sulla pista di Val Mustair, Svizzera. Ieri secondo alle spalle di Federico Pellegrino nella prima prova, oggi Bolshunov ha controllato la situazione nella prima parte, per poi scatenarsi nei 5 km conclusivi, che gli hanno permesso di concludere la gara nel tempo di 34'09"8, con il quale ha preceduto di 23"5 lo svizzero Dario Cologna, mentre l'altro russo Ivan Yakimushkin si è piazzato al terzo posto, staccato di 25"3. Tre gli azzurri in zona punti: Federico Pellegrino, partito con il pettorale giallo di leader dopo il successo nella sprint d'apertura, ha terminato al 28simo posto, preceduto al 25simo da Francesco De Fabiani, mentre Paolo Ventura è risultato 30mo. Più indietro gli altri italiani Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Davide Graz, mentre non è partito Michael Hellweger. La classifica generale vede Bolshunov al comando con un vantaggio di 1'00" su Artem Maltsev, Pellegrino è sesto a 1'22". Domani terza e ultima tappa sulle nevi svizzere con una 15 km in tecnica libera. (ANSA).