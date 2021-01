Tris Tottenham contro il Leeds, gli Spurs sono terzi

ROMA, 02 GEN - Il Tottenham batte un colpo, anzi tre, nella prima uscita dell'anno solare 2021. Nel match della 17/a giornata di una Premier sempre più in bilico, a causa della ricrescita dei contagi da Covid nel Regno Unito, gli 'Spurs' hanno calato il tris (a zero) in casa contro il Leeds di Marcelo Bielsa. Harry Kane ha aperto le marcature dopo 29' di gioco e il sudcoreano Son ha raddoppiato al 43'. Al 5' della ripresa è arrivata la terza rete a firma di Alderweireld, che ha chiuso i conti, permettendo alla squadra di José Mourinho di raggiungere a 29 punti - e il terzo posto in classifica - il Leicester, che sarà in campo domani alle 15,15 sul terreno del St.James Paerk contro il Newcastle. (ANSA).