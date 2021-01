Calcio: Conte, campionato equilibrato, nessuna gara facile

MILANO, 02 GEN - "E' un campionato equilibrato. Ogni partita bisogna sudarsela e nessuna è facile. Alla fine emergeranno valori importanti come il lavoro, l'organizzazione, quelli che portano a primeggiare e a vincere": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio conte alla vigilia della partita contro il Crotone in merito al vantaggio sulla Juventus nella classifica di serie A. Conte risponde a una domanda su Giovanni Trapattoni che nel 1989 disse che era arrivato il momento di vincere: "Trapattoni ha fatto cose importanti per l'Inter ma non oso paragonarmi a lui perchè stiamo parlando di un'icona che ha fatto la storia del calcio". Conte non alimenta infine alcuna polemica sull'addio di Radja Nainggolan: "Gli auguro le migliori fortune e lo abbraccio con affetto". E risponde sulla posizione di Vidal nella partita contro il Verona:"Ha giocato nella posizione di sempre, quella di interno di centrocampo. E' bravo nella fase di non possesso, è bravo anche nell'attaccare". (ANSA).