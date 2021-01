Calcio: Inzaghi, 'Rinnovo? vedrò Lotito, Lazio mia priorità'

ROMA, 02 GEN - "Lotito un buonissimo intenditore di calcio, era contento per le ultime prestazioni ma era anche deluso come noi per come è maturata la sconfitta Milano. Tra Natale e Capodanno ci siamo sentiti e confrontati, penso che Lotito tornerà e troveremo un accordo senza nessun problema". Così l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Marassi contro il Genoa, parlando della questione legata al suo rinnovo di contratto che scade a giugno. "Se la Lazio è la mia priorità? Assolutamente sì. Se ne è cominciato a parlare ad agosto con il presidente. Quando lui dice qualcosa è di parola - prosegue Inzaghi - Io non sto vedendo un grandissimo problema, penso che i contratti sono importanti quando ci sono ma per me non cambia nulla da qui alla formalizzazione". (ANSA).