Calcio: Roma; Tiago Pinto'con i Friedkin stessa idea lavoro'

ROMA, 01 GEN - "Con i Friedkin ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro", lo ha detto Tiago Pinto ai canali ufficiali del Benfica in un'intervista d'addio al club portoghese. Da oggi, infatti, sarà il nuovo General Manager della Roma e prova a parlare delle mansioni che avrà a Trigoria."Quando arriverò capirò il lavoro da fare e la struttura nella quale sono arrivato. Mi hanno cercato per quello che ho fatto qui al Benfica. Andrò lì per modernizzare il settore sportivo" ha spiegato Tiago Pinto, atteso per domani nella Capitale. Il manager portoghese poi conclude: "La Serie A è un campionato molto imprevedibile come lo sono ormai tutti i più grandi d'Europa, le big stanno soffrendo per la mancanza di pubblico. La cosa più importante è creare una mentalità vincente, giocare partita per partita e poi raggiungere gli obiettivi prefissati". (ANSA).