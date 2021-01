Calcio:Cristiano Ronaldo,insieme rendiamo 2021 punto svolta

ROMA, 01 GEN - "Insieme, possiamo rendere il 2021 un anno di svolta". E' un augurio poco calcistico e quasi 'ecumenico' quello che Cristiano Ronaldo rivolge, per la fine del 2020 e l'avvio del nuovo anno, dai suoi profili social. Accanto alla foto che lo ritrae con la famiglia sotto un 2021 fatto di palloncini dorati, il campione portoghese posta un lungo messaggio ai suoi followers: "Il 2020 non è stato un anno facile, non ci sono dubbi. Nessuno può essere indifferente al dolore e alla sofferenza che il Covid-19 ha portato nel mondo", il suo esordio. "Ma ora - prosegue - è il momento di riprendersi e dimostrare che, insieme, possiamo fare la differenza. Perché non importa quanto sia dura la caduta, ciò che veramente ci definisce è il modo in cui ci rimettiamo in piedi e quanto velocemente siamo pronti ad affrontare nuovi ostacoli. Quindi proviamo a trasformare il 2021 in un punto di svolta, un nuovo inizio, un nuovo inizio". "Perché tutti noi - e intendo tutti noi - possiamo ancora diventare una versione migliore di noi stessi -conclude Cristiano Ronaldo -. E se lo facciamo tutti insieme, questo potrebbe effettivamente essere il segreto per cambiare le cose in meglio. Felice anno nuovo! E possa il 2021 essere un anno da ricordare per i migliori motivi". (ANSA).