Calcio: Lecce, con Falco intesa per la cessione

LECCE, 01 GEN - Le strade del Lecce e di Filippo Falco sono ormai sul punto di dividersi. Il fantasista classe '92, originario di Pulsano, ha sempre manifestato la sua ambizione di rimanere nel massimo campionato di serie A, sebbene nel mercato estivo non ci siano state offerte concrete pervenute al sodalizio giallorosso. A mercato chiuso è stato raggiunto tra le parti una sorta di "gentlemen's agreement", per dare seguito a questa sua aspirazione nella sessione di gennaio, affinché restasse concentrato sul progetto della società. Il Lecce è pronto a valutare le offerte che perverranno per l'eventuale trasferimento di Falco, fermo restando la clausola rescissoria fissata a 1.5 milioni di euro: cifra condivisa da entrambi le parti, e che non sarà oggetto di trattativa. (ANSA).