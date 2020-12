Liga: fra Osasuna e Alaves pari di fine anno

ROMA, 31 DIC - L'1-1 fra Osasuna di Pamplona e Alaves completa il quadro della 16/a giornata della Liga. I navarri allenati da Jagoba Arrasate erano passati in vantaggio al 22' della ripresa con una rete del centrocampista Roberto Torres Morales, ma sono stati raggiunti dal gol della punta Lucas Perez su rigore, alla mezz'ora. I padroni di casa hanno giocato dall'8' del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Ruben Martinez (rosso diretto). Con questo pari, maturato sul terreno dello stadio El Sadar di Pamplona, i baschi guidati da Pablo Machin salgono al 13/o posto, con 18 punti, al fianco di Levante e Athletic Bilbao, sconfitto oggi dalla Real Sociedad. L'Osasuna è sempre penultimo in classifica con 13 punti, uno in più sull'Huesca. (ANSA).