Kolasinac lascia l'Arsenal per tornare allo Schalke

ROMA, 31 DIC - Il bosniaco di origine tedesca Sead Kolasinac, classe 1993, lascia Londra e l'Arsenal per fare ritorno in Germania e vestire la maglia dello Schalke 04. E' stato lo stesso club di Gelsenkirchen a ufficializzare il trasferimento del nazionale bosniaco con una news sul proprio sito online. Il terzino arriva in prestito fino al termine della stagione e, nella Bundesliga, indosserà la maglia con il numero 20. (ANSA).