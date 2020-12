Atletica: Chelimo vince Boclassic, Krippa 4/o

BOLZANO, 31 DIC - Oscar Chelimo ha vinto la 46/a edizione della Corsa di San Silvestro BOclassic Alto Adige di Bolzano. L'ugandese ha concluso i 5.000 metri al centro di guida sicura Safety Park in 13:17, davanti all'olandese Robin Hendrix in 13.19 che ha sfiorato il record europeo su strada. Terzo il marocchino Abdelaati Iguider e quarto l'azzurro Yema Crippa (entrambi 13:20). Causa Covid la gara si è svolta senza pubblico al Saftey Park e non nel centro storico di Bolzano, ma comunque gara WorldAthletics Bronze Label e l'unica gara Label che si disputa in Italia nel 2020. (ANSA).