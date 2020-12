Pochettino al PSG, manca solo la firma

ROMA, 31 DIC - E' una questione di giorni, poi Mauricio Pochettino diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, come si vocifera da più parti. Il tecnico argentino, ex Tottenham, secondo quanto riferisce oggi Le Parisien, è atteso nella capitale francese entro la fine della settimana per la firma che lo legherà al nuovo club dopo l'esonero del tedesco Thomas Tuchel. A quel punto, l'incarico di Pochettino verrà ufficializzato dal club pluricampione di Francia e finalista dell'ultima Champions League. (ANSA).