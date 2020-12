Coppa America: team di Luna Rossa, nel 2021 sfide importanti

ROMA, 31 DIC - "E' stato un anno particolare, con vicende che hanno profondamente condizionato la nostra vita. Il 2021 ci attende con sfide importanti. Vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor, partner e i fan, per il caloroso supporto". E' il messaggio per salutare il nuovo anno del team di Luna Rossa che è impegnato a preparare l'assalto alla 36/a America's Cup di vela, ad Auckland (Nuova Zelanda). Il consorzio che espone il guidone del Circolo della Vela Sicilia di Palermo tornerà a competere sugli Ac75 il 15 gennaio 2021 (al 24 febbraio), nelle regate della Prada Cup, il trofeo messo in palio fra gli sfidanti, al termine della quale il vincitore avrà acquisito il diritto a sfidare il 'defender' Emirates Team New Zealand. Si tratta di quattro round robin ai quali parteciperanno i tre challenger. Il team con il punteggio più alto andrà direttamente alla finale della Prada Cup; mentre gli altri due disputeranno le regate di ripescaggio per accedere alla finale. (ANSA).