Covid: ricoverato ex campione motociclismo Fausto Gresini

BOLOGNA, 31 DIC - Fausto Gresini, 59 anni, due volte campione del mondo della 125, rimasto nell'ambiente del motociclismo come fondatore e gestore del team che porta il suo nome e che attualmente corre con l'Aprilia in MotoGP, da ieri è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna per curare le complicazioni da Covid-19, cui è risultato positivo pochi giorni prima di Natale. Lo riporta la stampa locale. Gresini ha avuto bisogno del ricovero il 27 dicembre, dopo che le sue condizioni sono peggiorate, con affaticamento che ha spinto i medici a decidere per la degenza e conseguenti migliori cure e monitoraggi. Da quanto comunicato ieri dalla sua squadra, la Gresini Racing, dopo il ricovero di qualche giorno presso l'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, ieri il campione è stato trasportato presso l'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, in un reparto più attrezzato per le cure dedicate al Covid-19. (ANSA).