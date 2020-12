Basket: NBA; distorsione alla caviglia destra per Gallinari

ROMA, 31 DIC - Infortunio, si spera non grave, per Danilo Gallinari dopo appena tre minuti della prtita di NBA tra i suoi Atlanta Hawks ed i Brooklyn Nets. L'azzurro, contendendo un rimbalzo a Kyrie Irving, si è procurato una distorsione alla caviglia destra che l'ha costretto ad abbandonare il campo per non rientrare più. Ha chiuso con 5 punti ed un rimbalzo. L'incontro è stato poi vinto dai Nets 145-141. (ANSA).