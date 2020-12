Paolo Rossi: Prato saluta il suo campione

PRATO, 30 DIC - Prato ha potuto commemorare questo pomeriggio uno dei suoi figli più cari, il campione Paolo Rossi, le cui ceneri hanno fatto ingresso nel Duomo all'interno di un'urna a forma di Coppa del Mondo, per evocare quella vinta nel 1982 dalla Nazionale italiana. L'urna delle ceneri di Rossi, scomparso lo scorso 10 dicembre, è stata portata in Duomo dalla moglie Federica Cappelletti, che l'ha consegnata al vescovo Giovanni Nerbini, il quale ha celebrato la commemorazione. In cattedrale c'erano anche le due figlie di Pablito, oltre che il figlio nato dal primo matrimonio del campione del quartiere pratese di Santa Lucia. Circa 200 le persone presenti in Duomo, numero massimo consentito dalle norme anticontagio per i protocolli anti-covid. Tra loro anche gli ex calciatori Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli, mentre un altro centinaio di pratesi si è raccolto all'esterno della cattedrale. "Era doveroso che questa città salutasse il suo campione più conosciuto, una scelta che abbiamo condiviso con la sua famiglia", ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni che ha anche detto: "Prato ha perso un figlio che ha amato per il suo garbo, la sua gentilezza, la sua personalità". (ANSA).