Torna Balotelli, titolare in Monza-Salernitana

MILANO, 30 DIC - Dopo 296 giorni, Mario Balotelli torna in campo in una partita ufficiale. L'attaccante classe 1990 partirà titolare nella sfida del suo Monza contro la Salernitana, capolista in Serie B. Schierato al centro dell'attacco dal tecnico dei brianzoli Brocchi insieme a Boateng e Mota Carvalho, Balotelli non disputava una gara ufficiale dal 9 marzo scorso, quando vestiva la maglia del Brescia, nel ko per 3-0 delle rondinelle con il Sassuolo, una delle ultime partite prima del lockdown per il Coronavirus. (ANSA).