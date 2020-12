Terremoto Croazia: Lovren offre il suo albergo agli sfollati

ROMA, 30 DIC - In aiuto di alcune delle famiglie rimaste senza casa dopo il violento terremoto che ha colpito la Croazia centrale è arrivato il bel gesto di Dejan Lovren. Il difesore ex Liverpool, oggi allo Zenit San Pietroburgo, ha messo a disposizione il suo albergo al fine di dare alloggio a 16 famiglie (precedenza a quelle con minori): "Cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione il mio hotel a Novalja alle 16 famiglie che si trovano in maggiore difficoltà - ha scritto il giocatore sui social - Se avete bisogno di un alloggio temporaneo contattate il mio team a info@joelhotel.com o sul Whatsapp 0996769971 con i vostri dati". (ANSA).