Calcio: Atalanta; ufficiale l'acquisto di Maehle dal Genk

BERGAMO, 30 DIC - Il trasferimento di Joakim Maehle, comunicato dal Racing Genk già il 22 dicembre scorso, è ora ufficiale anche per l'Atalanta. "Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Mæhle Pedersen - si legge sul sito del club nerazzurro -. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l'autorizzazione del Genk. L'operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all'apertura della campagna trasferimenti". L'esterno danese, classe 1997, dovrebbe essere convocato in occasione della 16a giornata di campionato, mercoledì 6 gennaio, a Bergamo contro il Parma. Il suo cartellino è costato circa 10 milioni di euro. (ANSA).