++ Calcio: Milan deve risarcire Boban per circa 5 milioni ++

MILANO, 30 DIC - Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso di Zvominir Boban e il Milan dovrà quindi risarcirlo per circa 5 milioni di euro. La sentenza si riferisce alla causa legale intentata dall'ex dirigente rossonero che aveva contestato le motivazioni poste dalla società alla base della rescissione contrattuale. Il Milan - secondo quanto si apprende - dopo aver visionato le motivazioni della sentenza, è deciso a ricorrere in secondo grado in quanto ogni decisione è stata presa a tutela del club. (ANSA).