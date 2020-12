Da Rahm a DeChambeau, quanti big per Sentry Tournament

ROMA, 30 DIC - Il numero 2 del golf mondiale, Jon Rahm. E ancora: i campioni Major Collin Morikawa e Bryson DeChambeau. Queste e molte altre le star del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour in scena dal 7 al 10 gennaio 2021 alle Hawaii. A Kapalua, nell'isola di Maui, saranno in gara tanti vincitori del 2020. Tra i più attesi, senza dubbio, lo spagnolo Rahm che, nel torneo d'apertura del 2021 punta al colpo grosso per mettere nuovamente nel mirino la leadership mondiale. Attesa pure per DeChambeau che, quest'anno, ha conquistato prima il Rocket Mortgage Classic salvo poi trovare la definitiva consacrazione allo US Open. Da outsider a certezza. Questa la parabola di Morikawa, 23enne di Los Angeles che nel 2020 ha fatto suo il Workday Charity Open - superando al play-off Justin Thomas - e poi s'è preso la ribalta vincendo al debutto assoluto il PGA Championship. La stagione 2021 del golf inizierà all'insegna dei big pronti a contendersi il titolo nel Sentry Tournament of Champions, evento che metterà in palio un montepremi di 6.700.000 dollari. (ANSA).