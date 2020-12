L.R. Vicenza-Chievo si disputerà il 19 gennaio

ROMA, 30 DIC - La Lega calcio di Serie B ha fissato la data per il recupero della partita Lanerossi Vicenza-Chievo, valida per l'8/a giornata di campionato: il match, originariamente in programma sabato 21 novembre 2020, si disputerà invece martedì 19 gennaio 2021, con inizio alle 19. (ANSA).