Recoba nello staff tecnico del Nacional Montevideo

ROMA, 30 DIC - L'ex fantasista Alvaro Recoba entra a far parte dello staff tecnico del Nacional dsi Montevideo, che ha confermato Jorge Giordano alla guida della prima squadra. In un comunicato pubblicato sull'account ufficiale di Twitter, il glorioso club uruguayano ha spiegato che Juan Carlos Blanco ed Esteban Gesto saranno affiancati da "un'altra gloria della società". Recoba, 44 anni, con un passato in Italia nell'Inter (ma anche nel Venezia), si ritirò dal calcio giocato nel 2015, indossando proprio i colori del Nacional, squadra con la quale ha vinto due campionati. Inoltre, da quest'anno ha ricoperto la carica di direttore delle relazioni internazionali del club. Nel 2021, il Nacional esordirà contro i Montevideo Wanderers nella finale del Torneo Intermedio. Questa partita si sarebbe dovuta disputare il 20 dicembre, ma è stata rinviata dopo un caso di Covid-19 nelle file del Nacional. (ANSA).