Agenzia Entrate gela club, stop regime agevolato calciatori

MILANO, 29 DIC - Una circolare dell'Agenzia delle Entrate mette in allarme i club di Serie A di calcio. È stata bloccata, in attesa di un Dpcm, l'applicazione delle agevolazioni fiscali legate agli atleti professionisti per quanto riguarda il cosiddetto "regime degli impatriati": secondo la norma inserita nel Decreto Crescita del 2019, infatti, agli atleti che trasferiscono la residenza in Italia viene applicata una tassazione agevolata al 50%. Una normativa sfruttata da tanti club negli ultimi tempi per acquistare diversi giocatori, da De Ligt a Lukaku fino a Ribery ed Eriksen. Nella circolare l'Agenzia delle Entrate precisa che la norma non può essere applicata per gli sportivi professionisti finché non verrà emanato un Dpcm a riguardo, ad oggi ancora non promulgato. (ANSA).