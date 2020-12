Calcio: Inter, summit a Appiano tra Conte, dirigenza e Zhang

MILANO, 29 DIC - Summit ad Appiano Gentile tra il tecnico dell'Inter Antonio Conte, la dirigenza e il presidente nerazzurro Steven Zhang, collegato dalla Cina. Un vertice che ha al centro il mercato, con la sessione di gennaio alle porte: il club dovrà vendere prima di poter rinforzare la rosa, con Eriksen e Nainggolan tra i giocatori con la valigia già pronta. L'incontro servirà anche per programmare i prossimi mesi in casa interista, nel giorno in cui Lukaku e compagni torneranno ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. (ANSA).