Vaccino:Paltrinieri "lo farei subito,così Giochi più sicuri"

ROMA, 29 DIC - "Sono assolutamente favorevole al vaccino. Spero che per il mondo sportivo ci sia un'uniformità e che tutti si vogliano vaccinare, per il bene nostro, della collettività e delle Olimpiadi. Noi atleti esempio? Certo, se ci venisse chiesto di vaccinarci subito, noi lo dobbiamo fare". A sostenerlo è l'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri, che all'ANSA risponde così all'appello lanciato dal ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, che aveva chiesto che il mondo dello sport sia "di esempio" e possa "essere coinvolto" nell'operazione vaccino anticovid. "Questa è un'altra cosa che ci dà fiducia per l'Olimpiade - aggiunge il campione carpigiano - Se facessimo tutti il vaccino sarebbe un modo in più per essere tutti più sicuri a Tokyo 2021". (ANSA).