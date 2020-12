Basket: Nba, colpo di Portland in casa dei Lakers

ROMA, 29 DIC - Continua all'insegna delle sorprese e dell'incertezza la stagione 2020-21 della Nba. Questa notte hanno festeggiato i Portland Trail Blazers, dopo aver sbancato in casa dei Los Angeles Lakers. I campioni in carica hanno perso con il punteggio di 115-107, ma lo score dice meno di quanto si è visto in campo, nonostante i 29 punti di Lebron James. Portland ha vinto trascinata dai 31 di Damian Lillard e i 28 di Gary Trent Jr, dominatori assoluti sul parquet, costringendo così i californiani già al secondo stop stagionale. Nelle altre quattro sfide di questa notte, si registra la prima vittoria nel torneo dei Memphis Grizzlies, che hanno vinto ai supplementari 116-111 contro i Brooklyn Nets che invece continuano a non ingranare (per loro seconda battuta d'arresto di fila). Prima vittoria anche per i Denver Nuggets che si impongono sui Rockets per 124-111 grazie a un Nikola Jokic in grande forma, autore di una tripla doppia (19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist) e nonostante in campo avverso il solito James Harden sia andato oltre i 30 punti di score personale (36 per la precisione) che però non sono bastati ai texani per portare a casa il risultato. Infine, successo di Atlanta su Detroit per 128-120 e degli Utah Jazz su Okc per 110-109. (ANSA).