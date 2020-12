Sci: cdm; gigante Semmering, in testa Vhlova, Bassino 2/a

SEMMERING (AUSTRIA), 28 DIC - Dopo la prima manche dello slalom gigante femminile di cdm di Semmering, è al comando la slovacca Petra Vlhova in 1.02.15 seguita dall'azzurra Marta Bassino in 1.02.37 mentre terza è la svizzera Michelle Gisin in 1.02.50. La campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha il 4/o tempo in 1.02.74. Per l'Italia dopo la prova delle prime 31 atlete ci sono poi Federica Brignone 8/a in 1.03.96 per qualche errore di troppo ed Elena Curtoni al momento 25/a in 1.05.06. Sofia Goggia è invece finita fuori poco dopo il via in una gara disturbata da qualche raffica di vento. Seconda decisiva manche alle ore 13. (ANSA).