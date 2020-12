Calcio: Premier; Wolves-Tottenham 1-1

ROMA, 27 DIC - Il Tottenham pareggia 1-1 in casa dei Wolves in un incontro della 15/a giornata di Premier League, raggiunto da una rete nel finale che costa alla squadra di Josè Mourinho l'aggancio al Leicester al terzo posto in classifica. Imitando la non brillante prova del Liverpool con il Wba, gli Spurs - reduci da due sconfitte consecutive - hanno a lungo condotto l'incontro a Wolverhampton dopo essere andati in vantaggio già al primo minuto con Ndombele ma hanno mancato la rete del ko e al 41' st Saiss di testa ha riequilibrato il risultato. (ANSA).