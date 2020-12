Premier: Liverpool frena, è solo 1-1 col West Bromwich

ROMA, 27 DIC - Dopo la goleada sul Crystal Palace prima di Natale, il Liverpool manca la terza vittoria consecutiva in Premier League nel turno del Boxing Day e contro il pericolante Wba non va oltre un modesto 1-1 in una partita a lungo dominata. Alla rete di Sadio Manè al 12' del primo tempo ha risposto un gol del difensore ospite Ajayi al 37' della ripresa. Dopo 15 giornate, i campioni in carica guidano la classifica con 32 punti, con un vantaggio di tre lunghezze sull'Everton, mentre il West Bromwich Albion resta penultimo a quota otto. (ANSA).