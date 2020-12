Tennis, Australian Open: Murray sarà in campo grazie a wild-card

ROMA, 27 DIC - Andy Murray, 33 anni e n.122 nella classifica Atp, continua la crociata personale per il rientro dopo la doppia operazione al fianco destro, a causa dell'infortunio che gli aveva fatto addirittura prevedere che, negli Australian Open 2019, avrebbe giocato l'ultima partita. Murray è pronto a tornare in campo nel 2021. Il britannico aprirà la stagione al Delray Beach Atp (7-13 gennaio), grazie a una wild-card. Inoltre, non avendo una posizione di classifica tale da parmettergli di accedere direttamente agli Australian Open, che sono stati rinviati all'8-21 febbraio per il Coronavirus, Murray riceverà anche una 'wild-card' per il primo Slam della stagione. L'australiano Thanasi Kokkinakis, anche lui alle prese con problemi fisici, entrerà nel tabellone del primo Slam stagione, a Melbourne. A 24 anni occupa il 260/o posto della classifica Atp. (ANSA).