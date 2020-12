Ciclismo: successi 2020, il Giro d'onore diventa virtuale

ROMA, 27 DIC - La Federciclismo non ha voluto rinunciare alla celebrazione delle 49 medaglie raccolte nel 2020 dagli atleti azzurri: dai Mondiali su strada a Imola, agli Europei su pista di Fiorenzuola, quindi nelle prove internazionali di fuoristrada disputate fra Belgio, Svizzera e Austria. Il difficile 'percorso' del 2020 verrà raccontato dagli stessi protagonisti. E' nata così l'idea del Giro d'Onore virtuale, che permetterà di non rinunciare al tradizionale appuntamento per celebrare i successi di una stagione intera. L'appuntamento è fissato su Instagram (@federciclismo) dal 5 all'11 gennaio 2021, fra immagini, video e storie per i sette giorni che verranno dedicati alle premiazioni. Il via il 5 gennaio con la celebrazione dei Mondiali su pista di Berlino, rassegna iridata conclusa con un bottino complessivo di sei medaglie, un titolo mondiale, un record del mondo, sei italiani e il quinto posto nel medagliere finale. La seconda tappa (6 gennaio) saranno gli Europei su strada a Plouay, primo appuntamento internazionale per il gruppo azzurro, che ha portato a casa sette medaglie. Ancora strada (7 gennaio) con la straordinaria kermesse dei Mondiali a Imola, che ha raccolto uno storico oro e un bellissimo bronzo. Spazio poi ancora alla pista, con gli Europei Juniores e Under 23 a Fiorenzuola. Il 9 gennaio appuntamento con il fuoristrada, per la celebrazione dei Mondiali MTB a Leogang, i Mondiali XCE a Leuven e gli Europei MTB a Rivera. Tornerà in chiusura ancora la pista, per ricordare i successi degli Europei Elite a Plovdiv, durante i quali la nostra Nazionale è salita 14 volte sul podio. (ANSA).