Non solo Pochettino, il PSG punta soprattutto su Messi

ROMA, 27 DIC - Il licenziamento di Thomas Tuchel, da parte del PSG, apre scenari di mercato impensabili fino a qualche settimana addietro. Per il club campione di Francia si va verso una vera e propria rivoluzione, almeno secondo i media transalpini. Le Parisien, che parla ormai di un accordo in dirittura d'arrivo con il nuovo allenatore Mauricio Pochettino, ipotizza scenari davvero avvincenti. Una voce su tutte agita - ma in positivo - i sogni dei tifosi del PSG, ed è legata al possibile arrivo nella Ville Lumiére di Leo Messi che, a fine stagione, potrebbe lasciare il Barcellona e trasferirsi appunti ai piedi della Tour Eiffel. Sulla 'Pulce', tuttavia, ci sarebbe anche l'Inter di Miami di David Bechkam. (ANSA).