Pallavolo: cluster a Piacenza, rinviata gara con Lube

ROMA, 25 DIC - Un focolaio di Covid 19 a Piacenza, e la Lega pallavolo rinvia a data da destinarsi il match della serie A tra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La partita, valida per la prima giornata di serie A, era in programma domenica 27 dicembre, ma il rinvio e' stato deciso dalla Lega pallavolo "causa probabile inizio cluster per la squadra ospite". (ANSA).