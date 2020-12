Calcio: Real; Rodrygo stop di tre mesi, niente Atalanta

ROMA, 25 DIC - Pessime notizie per Zidane e un duro colpo per Rodrygo. Il brasiliano, che si è dovuto fermare al 35 'della partita contro il Granada, ha una lesione al muscolare al bicipite femorale destro, secondo quanto riportato dal Real Madrid in un rapporto medico pubblicato sul sito. Nessuna indicazione sui tempi di recupero, ma secondo i media spagnoli - As in particolare - Rodrygo stara' fermo tre mesi. Salta dunque anche l'ottavo di finale di Champions contro l'Atalanta. Rodrygo, che aveva guadagnato un posto da titolare nel Real di Zidane, si era fermato durante l'ultima partita della Liga, prima della pausa, ed era uscito in barella e in lacrime (ANSA).