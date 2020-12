Tennis: Melbourne aspetta Federer, 'sara' Slam magnifico'

ROMA, 25 DIC - Melbourne e' ancora lontao, ma e' gia' conto alla rovescia per gli Australian Open, e il primo slam del nuovo anno spera di avere Roger Federer, alle prese col recupero da un infortunio. "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai migliori giocatori del mondo a Melbourne e quello che promette di essere uno spettacolare Australian Open dopo un anno di interruzioni su una scala che nessuno di noi ha mai sperimentato prima", ha detto il direttore del torneo Australian Open Craig Tiley. Il torneo parte il prossimo 8 febbraio, e terminera' il 21. "L'Australian Open avrà un aspetto leggeremente diverso: la sicurezza di tutti è la nostra priorità assoluta. Abbiamo l'opportunità di organizzare uno Slam molto sicuro ma anche gioioso, e dare ai giocatori l'esperienza di competere di nuovo davanti alla folla, qualcosa che si sono persi per la maggior parte di quest'anno". Serena Williams punta al suo ottavo titolo australiano, mentre il numero 1 al mondo Novak Djokovic ha un obiettivo ancora più ambizioso: il successo record numero 9. "Roger Federer tornera' dall'infortunio", annuncia Tiley. Nel tabellone tutti i primi dieci, anche Matteo Berrettini, n.10 al mondo In lizza nel torneo femminile anche la 2 del mondo Simona Halep, la campionessa degli US Open 2020 Naomi Osaka, la campionessa in carica e numero 4 del mondo, Sofia Kenin, e ancora Elina Svitolina (UKR) , [6] Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Kiki Bertens e Aryna Sabalenka. La due volte campionessa Victoria Azarenka ritorna, dopo aver saltato il torneo nel 2020, insieme alla 19enne Iga Swiatek, la nuova campionessa femminile del Grande Slam che ha vinto il Roland Garros a ottobre. Un totale di 104 giocatori avranno l'accesso diretto al tabellone principale del singolare maschile e femminile e ad altri otto verranno assegnati i caratteri jolly, mentre 16 posti saranno determinati nei turni di qualificazione dal 10 al 13 gennaio 2021, rispettivamente a Dubai e Doha. (ANSA).