Calcio:'salute e felicità',Ronaldo e Messi auguri in pigiama

ROMA, 25 DIC - Auguri in pigiama per Natale, anche in questo e' sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi. "Vi auguriamo un felice Natale, pieno di amore, salute e felicità": come da tradizione social, Cr7 si rivolge ai suoi milioni di follower e fa gli auguri di Natale via Instagram. Molto familiare, e in certo modo singolare, la location: il campione portoghese posta una foto della vigilia di Natale in compagnia di Giorgina e i quattro figli, tutti in pigiama, rigorasamente rossi e verdi, in testa un doppio alberello di pezza. Ronaldo e' a Dubai per il Globe Soccer Awards, e ieri si e' allenato sul tapis roulant con Al Maktoum, principe ereditario al trono degli Emirati Arabi che subito ha postato sul suo profilo la 'preziosa' immagine. Analoga scelta per Leo Messi, volato in Argentina con un jet privato dopo l'ultima partita della Liga nella quale ha battuto il record di gol con la stessa maglia detenuto da Pele'. A postare l'immagine del campione con i tre figli e' in questo caso la moglie, Antonella Roccuzzo: tutti in pigiama rosso, sotto un enorme albero di Natale. "Vi auguriamo un Natale pieno di salute e felicita'" (ANSA).