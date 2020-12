De Laurentiis, Pirlo alleni non commenti sentenze

NAPOLI, 24 DIC - "Pirlo dovrebbe far l'allenatore e basta, lasciare ai suoi dirigenti del club di dare una risposta su una sentenza dello Stato". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Capital commentando le parole del tecnico della Juventus sulla sentenza favorevole al Napoli da parte del Coni. "C'è una legge dello Stato in una fase di casino come il covid, come si fa ad anteporre la legge dello sport alla legge statale? Pirlo non fa l'avvocato, non conosce le procedure, non conosce ciò che è accaduto a livello di protocolli, non me la prendo con Pirlo dandogli del pirla, semplicemente non sono cose di cui si occupa". (ANSA).