Mondiali donne 2023, via libera Fifa a 32 squadre

ROMA, 24 DIC - Via libera del bureau della Fifa all'allargamento a 32 squadre del prossimo mondiale di calcio femminile. "Visto il grande successo dell'edizione 2019" fa sapere la federcalcio internazionale, l'edizione della coppa iridata in programma nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda "si è deciso di estendere la Fifa Women's World Cup a 32 squadre e continuare così a promuovere la crescita del calcio femminile". Nel torneo iridato del 2019 disputato in Francia e vinto dagli Stati Uniti la rosa era di 24 squadre. (ANSA).