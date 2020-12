Spadafora "parole Gattuso esempio per giovani a non arrendersi"

ROMA, 24 DIC - "Trovo davvero di grande significato queste parole di Gennaro Gattuso. Un esempio soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai cavanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport". Il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, elogia così, in un post sui social, il tecnico del Napoli che ha raccontato pubblicamente i suoi problemi di salute a causa di una malattia immune, la miastenia. "Sono dieci anni che ci soffro - ha detto Gattuso - è la terza volta che mi succede: questa volta mi ha preso forte. Passerà, l'occhio tornerà a posto. Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che soffrono quando hanno qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio. La vita è bella e bisogna affrontarla senza nascondersi. Ho sentito in giro che sono morto, che ho un mese di vita... state tranquilli che non muoio, sono vivo". (ANSA).