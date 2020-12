Tokyo: budget Giochi sale, ma sponsor prolungano i contratti

(ANSA-AFP) - ROMA, 24 DIC - I Giochi di Tokyo potranno contare sul sostegno degli sponsor di casa per tutto il prossimo anno. Gli organizzatori delle Olimpiadi rinviate al 2021 a causa della pandemia hanno infatti annunciato "un accordo di base" con i partner giapponesi che prolungano al 2021 i loro contratti. Una buona notizia per Tokyo che deve fare i conti con un budget in crescita proprio a causa dei costi aumentati per il covid. Tokyo 2020 ha sottolineato che dopo gli accordi con i 68 sponsor nazionali il comitato organizzatore "procederà alla firma dei contratti con tutti i partner". Intanto i costi dell'evento sono saliti e il budget complessivo è arrivato a 13 miliardi di euro, 2,3 in più rispetto al passato a causa delle spese maggiorate legate al rinvio e alle misure sanitarie adottate. Costi che renderanno le Olimpiadi estive di Tokyo le più care della storia. Il contributo degli sponsor giapponesi ammonta a 2,8 miliardi di euro, invariato rispetto al budget di fine 2019. Ma gli organizzatori hanno fatto sapere che il prolungamento dei contratti dovrebbe portare una ulteriore boccata d'ossigeno con altri 174 milioni di euro. Intervento tutt'altro che scontato, vista la situazione economica globale: il presidente di Tokyo-2020 Yoshiro Mori ha infatti spiegato che gli sponsor hanno "fatto riferimento alla difficile situazione che ognuno di loro sta affrontando, a fronte della pandemia del Covid-19 e di una crisi economica senza precedenti. Allo stesso tempo, abbiamo ricevuto messaggi forti da tutte le aziende partner", che hanno mostrato la loro disponibilità a sostenere Tokyo-2020 "il più possibile". Il comitato organizzatore è certo che non ci saranno ulteriori rinvii e che il 23 luglio 2021 si potrà dare ufficialmente il via alla rassegna a cinque cerchi. (ANSA-AFP).