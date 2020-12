Basket: Nba; esordio vincente Gallinari e Melli, cade Miami

ROMA, 24 DIC - Esordio vincente nella nuova stagione Nba per Danilo Gallinari e Nicolò Melli. Il primo è tra i protagonisti del successo degli Atlanta Hawks contro i Chicago Bulls (124-104), con 13 punti a segno. Non riesce a mettere canestri a referto invece Melli, ma i suoi Pelicans festeggiano la vittoria in casa dei Toronto Raptors 113-99. Nei match della notte inizio super dunque per Atlanta che segna 83 punti nel primo tempo anche senza Capela, la cui assenza spalanca però la porta proprio al Gallo, autore anche di 4 rimbalzi e tre assist. Successo importante per i nuovi Pelicans di Stan Van Gundy, guidati da Brandon Ingramdai (24 punti con 9 rimbalzi e 11 assist). Si decide invece nei secondi finali la sfida tra i Boston Celtics e i Milwaukee Bucks (122-121) grazie a una prodezza di Jayson Tatum. Miglior realizzatore però è stato Jaylen Brown autore di 33 punti. Successo anche degli Orlando Magic che si aggiudicano il derby della Florida sui vicecampioni in carica dei Miami Heat (113-107). Vincono i nuovi Phoenix Suns, che battono 106-102 i Mavericks. Fanno festa pure i Philadelphia 76ers, ch si impongono sui Wizards 113-107. Tra Nuggets e Kings è Sacramento ad avere la meglio a Denver (124-122), mentre i New York Knicks cadono in casa dei Pacers: 121-107 il punteggio per la prima vittoria stagionale di Indiana. Negli altri match i San Antonio Spurs battono 131-119 i Grizzlies di Memphis, protagonista DeMar DeRozan, che chiude con 28 punti, 9 assist e 9 rimbalzi. Successo degli Utah Jazz su Portland (120-100) e dei Cleveland Cavaliers sugli Hornets (121-114). (ANSA).