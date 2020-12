Covid: positiva azzurra Pilato "per fortuna sto bene"

ROMA, 23 DIC - Benedetta Pilato è risultata positiva al covid. L'azzurrina del nuoto, reduce dagli assoluti di Riccione dove ha strappato il pass olimpico nei 100 rana, lo ha annunciato sui social: "Purtroppo sono da poco risultata positiva al tampone per il covid - ha scritto l'atleta di Taranto -. Fortunatamente sto bene e sto cercando di riposarmi. Volevo farvi i miei migliori auguri di Buon Natale, sperando che la situazione si sistemi presto". Positivo anche Filippo Magnini, che pure faceva parte del gruppo azzurro presente alla rassegna invernale di Riccione. "Ho usato ogni precauzione - ha scritto l'ex capitano della nazionale, due volte iridato sui 100 stile - per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi dieci giorni mi angoscia, non poter coccolare il mio cuore mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo". (ANSA).