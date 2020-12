Real batte Granada, aggancio in vetta all'Atletico

ROMA, 23 DIC - Un gol del brasiliano Casemiro al 12' della ripresa e uno del francese Karim Benzema in pieno recupero permettono al Real Madrid di agganciare i 'cugini' dell'Atletico in vetta alla classifica della Liga. Allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas i 'blancos' di Zinedine Zidane risolvono solo nella ripresa il match contro gli andalusi del Granada, valido come posticipo della 15/a giornata del campionato spagnolo. Il Real si porta a quota 32 punti, gli stessi dell'Atletico, a +6 sulla coppia Real Sociedad-Villarreal (26). L'altra sfida odierna, fra Getafe e Celta Vigo, si è conclusa 1-1. (ANSA).