Maldini, primi è bella sensazione ma obiettivo Champions

MILANO, 23 DIC - "I test sono ogni tre giorni, siamo primi in classifica ma non dobbiamo distogliere la concentrazione sul nostro obiettivo che è arrivare nelle prime quattro in classifica. Essere leader è una bella sensazione, poi è chiaro che ci sfidano come si affronta un leader": lo dice il dt del Milan Paolo Maldini, a Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio a San Siro. La squadra rossonera deve conquistare per effettuare il contro sorpasso all'Inter vincente a Verona e ora avanti due punti. Maldini poi chiude all'arrivo del Papu Gomez: "E' dell'Atalanta e siamo coperti in quel ruolo. Sarebbe brutto parlare ora di un giocatore che sta vivendo un momento delicato e che al momento non è sul mercato". (ANSA).