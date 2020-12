Cortina 2021: per i Mondiali la città si colora di luce

VENEZIA, 23 DIC - Luci, colori, suggestioni. È un concept capace di emozionare quello realizzato da Art Light Design, che da questa sera renderà viva la facciata del Municipio di Cortina d'Ampezzo (Belluno) con uno spettacolo luminoso in vista dei prossimi Campionati del mondo di sci alpino, in programma dal 7 al 21 febbraio 2021. Un'iniziativa di valorizzazione del tessuto urbano della località dolomitica dal grande valore simbolico, a poche settimane dall'avvio dell'appuntamento iridato, che contribuisce a rendere Cortina d'Ampezzo il palcoscenico ideale dello sci internazionale. Tutte le sere, sulla parete del Municipio ampezzano, saranno la luce e il colore i grandi protagonisti di un racconto visivo capace allo stesso tempo di emozionare lo spettatore e di creare attesa per il grande evento, unendosi in giochi luminosi dal grande fascino. Il progetto, che è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, ha visto la collaborazione di Fondazione Cortina 2021, Comune di Cortina d'Ampezzo e anche l'apporto logistico della Cooperativa di Cortina. (ANSA).