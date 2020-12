Dazn lancia una serie tv sull'Ibiza di Borriello

ROMA, 23 DIC - Dazn ha svelato l'ultima produzione Originals, dal titolo 'Club Ibiza: The Sessions'. Si tratta di uno sguardo sull'UD Ibiza, la squadra di calcio della Serie C spagnola guidata dalla passione del presidente Amadeo Salvo, con i fratelli David e Lalo che sognano di portare la squadra nella Liga. La serie, composta da 5 episodi, ha tra i protagonisti lo stesso presidente, il calciatore italiano Marco Borriello, i Dj Anna Tur e Manu Gonzalez. 'Club Ibiza: The Sessions' accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta dell'isola, attraverso gli occhi dei tifosi; la serie documenta il percorso di una squadra di calcio per arrivare in alto. Nel corso della serie si assisterà anche alla storica partita casalinga dell'UD Ibiza contro il Barcellona nel terzo turno della Coppa del Re. 'Club Ibiza: The Sessions' sarà lanciato il 25 dicembre in Austria, Brasile, Canada, Germania, Giappone e Svizzera per poi sbarcare in Italia il 27 e in Spagna il 28. A partire da gennaio il contenuto sarà disponibile anche sulla piattaforma globale Dazn in oltre 200 territori. (ANSA).