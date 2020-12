Bonucci 'Juve più brutta, chiedo scusa ai tifosi'

TORINO, 23 DIC - Leonardo Bonucci mette la faccia sui social dopo il tonfo casalingo contro la Fiorentina. "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere" il commento sul profilo Instagram del difensore, uno dei protagonisti più in negativo nell'ultima partita del 2020 per i bianconeri. Ora qualche giorno di riposo, poi si ripartirà con l'obiettivo Udinese: saranno i friulani il primo ostacolo nell'anno nuovo, con la gara fissata ancora all'Allianz Stadium per le 20.45 di domenica 3 gennaio. (ANSA).