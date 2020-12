Forbes, manager Tiger Woods tra più influenti 2020

ROMA, 23 DIC - Mark Steinberg, storico manager di Tiger Woods, è nella Top 50 di Forbes per quel che riguarda gli agenti sportivi più influenti al mondo del 2020. Al fianco del campione di golf californiano dal 1998, Stenkberg vanta un totale di 35 clienti e contratti per un valore di oltre 101 milioni di dollari. Cifre che l'hanno portato ad essere stanziato da Forbes al 42/o posto tra i manager sportivi più potenti e ricchi dell'anno. Steinberg rappresenta altri big del green maschile. Da Justin Rose (ex numero 1 al mondo e vincitore dei Giochi di Rio de Janeiro 2016) a Justin Thomas (oggi al terzo posto del ranking). Un numero 1 per numeri 1. Steinberg, partner di Excel Sports Management - agenzia di marketing e gestione sportiva che rappresenta eccellenze dello sport -, da sempre vicino a Woods ("E' uno dei miei migliori amici", ha ripetuto più volte), per Forbes è tra gli agenti più influenti del 2020. (ANSA).