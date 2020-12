Calcio: Spagna; 2-0 a Real Sociedad, l'Atletico resta primo

ROMA, 22 DIC - L'Atletico Madrid ha vinto 2-0 sul campo della Real Sociedad la partita clou della 15/a giornata di Liga, portandosi in testa alla classifica prima della breve pausa natalizia con 32 punti. Domani il Real Madrid avrà il compito di provare ad affiancare i cugini ospitando il Granada allo stadio Di Stefano. In altri incontri di stasera, il Barcellona si è imposto 3-0 in casa del Valladolid e anche il Siviglia ha fatto bottino pieno in trasferta con un 1-0 sul Valencia. Villarreal e Athletic Bilbao hanno pareggiato 1-1. L'Atletico a San Sebastian ha avuto la meglio nella ripresa grazie alle reti di Hermoso in apertura e di Marcos Llorente, condannando i padroni di casa alla terza sconfitta consecutiva. Il terzo posto è per ora salvo per il pareggio del Villarreal, che sale a sua volta a 26 punti mancando l'occasione del sorpasso. (ANSA).