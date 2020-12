Juve-Napoli: De Laurentiis, felici, seguiamo sempre regole

NAPOLI, 22 DIC - "Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la decisione del Coni di restituire il punto di penalizzazione al Napoli e di far giocare Juventus-Napoli del 4 ottobre. (ANSA).